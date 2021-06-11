В Ивано-Франковской области мусоровоз насмерть сбил мужчину: фото

Мужчина скончался на месте ДТП.
В четверг, 10 июня, в селе Угорники Отынийской территориальной общины Ивано-Франковской области мусоровоз сбил насмерть 46-летнего мужчину. Трагическое ДТП произошло около 12:45 на улице Юрия Гагарина.
Как сообщили в полиции Ивано-Франковской области, от полученных травм мужчина погиб на месте подиӥ.
"Предварительно правоохранители установили, что 61-летний водитель мусоровоза MAN, управляя транспортным средством, не убедился в безопасности движения и совершил наезд на другого работника — 46-летнего коломиянина. Смертельный наезд произошел левым задним колесом. В результате наезда последний погиб на месте происшествия", — говорится в сообщении.
Водителя проверили на состояние опьянения, он был трезв.
По факту ДТП следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.
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