В Ивано-Франковской области мусоровоз насмерть сбил мужчину: фото

Мужчина скончался на месте ДТП.

В четверг, 10 июня, в селе Угорники Отынийской территориальной общины Ивано-Франковской области мусоровоз сбил насмерть 46-летнего мужчину. Трагическое ДТП произошло около 12:45 на улице Юрия Гагарина.

Как сообщили в полиции Ивано-Франковской области, от полученных травм мужчина погиб на месте подиӥ.

ГУ Национальной полиции в Ивано-Франковской области.

"Предварительно правоохранители установили, что 61-летний водитель мусоровоза MAN, управляя транспортным средством, не убедился в безопасности движения и совершил наезд на другого работника — 46-летнего коломиянина. Смертельный наезд произошел левым задним колесом. В результате наезда последний погиб на месте происшествия", — говорится в сообщении.

ГУ Национальной полиции в Ивано-Франковской области.

Водителя проверили на состояние опьянения, он был трезв.

По факту ДТП следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

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