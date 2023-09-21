В Ивано-Франковской области мужчина мешал военным вручать повестки и получил приговор суда

В Коломые Ивано-Франковской области наказали мужчину, который в Telegram рассказывал, где раздают повестки. Его обвинили в препятствовании деятельности ВСУ из-за угрозы срыва мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Коломыйского районного суда Ивано-Франковской области.

По данным суда, мужчина в июле 2022 года создал телеграмм-канал с информацией о том, где раздают повестки. Его обвинили в препятствовании деятельности ВСУ и помощи уклонистам избежать службы в армии.

С 11.07.2022 г. по 01.02.2023 года на этом телеграмм-канале было опубликовано 9 сообщений с указанием конкретных мест о том, где работают военные.

"При этом обвиняемым разработан механизм препятствования законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военизированных формирований и, несмотря на то, что указанная информация распространялась не только им, но и другими участниками канала, не находившимися в преступном сговоре с обвиняемым, вся деятельность канала охватывалась его преступным умыслом.Обвиняемый четко знал и осознавал, что на канале систематически размещается информация, которая систематически препятствует указанной законной деятельности Вооруженных Сил Украины" — говорится в материалах суда.

Подозреваемый свою вину признал и согласился на сотрудничество со следствием.

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 114-1 УК Украины. Его приговорили к 5 годам лишения свободы, заменив этот срок на 2 года испытательного.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, на Закарпатье заключили в тюрьму 29-летнего мужчину, который не явился в военкомат.

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