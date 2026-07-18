В Ивано-Франковской области мужчина похитил у своего бывшего учителя 1,3 млн грн

Полиция раскрыла преступление

Реклама

В Ивано-Франковской области правоохранители задержали 34-летнего жителя Бурштына, который обворовал дом жителей села Братышев Тлумацкой громады. Подозреваемому грозит до 12 лет тюрьмы.

Об этом сообщили в полиции Ивано-Франковской области.

Подозреваемый приехал в село и увидел, как его бывшая учитель вместе с мужем пошли к автобусной остановке. Дождавшись, пока супруги уедут, мужчина перелез через изгородь и проник в дом.

Реклама

«В доме он нашел место, где хозяева хранили сбережения, и похитил 26,5 тысячи долларов, 1 750 евро, 32 тысячи грн, а также золотые украшения. Общая сумма нанесенного ущерба составляет почти 1,3 млн грн», — рассказали в полиции.

Перед тем как уйти, вор пытался скрыть следы преступления. Вернувшись домой, хозяева не сразу поняли, что стали жертвами воровства. Однако вскоре женщина заметила исчезновение денег и золотых изделий и обратилась в полицию.

Злоумышленника задержали, в его доме изъяли часть похищенных денег и золота. Прикарпатцу инкриминируют ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража, совершенная в особо крупных размерах).

Напомним, в Киеве 17-летний парень и сообщники охотились на жертв из-за приложений для знакомств.

Реклама

Новости партнеров