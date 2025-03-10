В Ивано-Франковской области мужчина с ножом напал на работников ТЦК: что известно о последствиях

В Ивано-Франковской области 10 марта мужчина ранил двух работников ТЦК во время перевозки его в военкомат. Один из военных госпитализирован, а другой отказался ехать в больницу.

Об этом сообщили в Ивано-Франковском областном ТЦК и СП, пишет sud.ua.

Известно, что военнообязанный житель Ивано-Франковской области нанес два удара ножом старшему солдату, ранив его в шею, а другого военного ранил в грудь.

Мужчине после совершенного удалось скрыться, но его задержали работники Коломыйского районного отдела полиции.

Действия мужчины могут квалифицировать как посягательство на жизнь военнослужащего и препятствование законной деятельности ВСУ. Нападающему теперь грозит лишение свободы сроком от 5 до 8 лет.

В настоящее время один работник ТЦК находится в Ивано-Франковской областной клинической больнице. Его состояние оценивается как средней тяжести, однако угрозы для жизни нет. Другой получил только легкое ранение.

Добавим, что официальное сообщение о происшествии со страницы областного ТЦК и СП по неизвестным причинам было удалено, добавляет "24 Канал".

Ранее говорилось о том, как в Днепре водитель Tesla покатал сотрудника ТЦК на капоте.

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