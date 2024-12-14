В Ивано-Франковской области мужчина угнал "Ниву", чтобы отвезти козу в монастырь

В селе Зеленое Верховинского района Ивано-Франковской области мужчина угнал автомобиль "Нива", чтобы отвезти козу в монастырь.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

Событие произошло в августе в этом году. Утром житель Святотроицкого Дуконского монастыря пошел в лес за грибами. Вернувшись, он увидел на территории монастыря припаркованную "Ниву". Он узнал, что машину оставил незнакомый ему мужчина, который должен был ее забрать вечером. Впрочем, ни в тот день, ни в следующие владелец не забрал авто. Мужчина решил взять транспортное средство, чтобы поехать по своим делам – привезти в монастырь козу из села Черемошное.

Дверь автомобиля не была закрыта, однако ключа зажигания в автомобиле не было, поэтому он соединил провода замка зажигания и таким образом завел двигатель автомобиля, и поехал. Возвращаясь назад и проехав примерно 60-70 км, он заехал в селоГрамотное, чтобы забрать в монастырь продукты, однако, когда он остановился возле магазина, к нему подъехали сотрудники полиции и сообщили, что владелец указанного автомобиля обратился с заявлением о его угоне. После этого автомобиль у него забрали, а он поехал с полицейскими в отделение.

Вор признал свою вину в суде. Несмотря на просьбу потерпевшего строго не наказывать обвиняемого, его посадили в тюрьму на три года.

Напомним, во Львове невестка не пригласила свекровь на кладбище и поплатилась за это. Невестка утверждала, что свекровь обиделась на нее и поэтому вызвала полицию.

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