В Ивано-Франковской области мужчинам предлагают отсрочку от мобилизации: ищут строителей

Жителям Ивано-Франковской области предлагают стать добровольцами на строительстве укрепрайонов в Донбассе. Взамен гарантируют отсрочку от призыва в армию.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Ивано-Франковской ОВА.

Во время совещания с руководителями структурных подразделений заместитель начальника ОВА Вадим Созоник объявил, что на Прикарпатье ищут людей, которые помогли бы со строительством фортификационных сооружений в Донецкой области.

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“В общей сложности нужно 300 человек. Заработная плата составит 20 тысяч гривен. Кроме того, людей обеспечат жильем и питанием. Те, кто согласятся помочь со строительством оборонных сооружений, получат отсрочку от призыва на период строительства", – говорится в сообщении.

По словам Вадима Созоника, в области есть вся необходимая техника для строительства фортификаций, не хватает людей.

Глав территориальных общин Ивано-Франковщины просят помочь со строительными бригадами.

Напомним, в Ивано-Франковске более 100 тысяч гривен оштрафовали блогера, который создал сеть Telegram-каналов и распространял там информацию о раздаче повесток.

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