В Ивано-Франковской области на дом упал спортивный самолет: есть погибшие

Что стало причиной трагедии — пока неизвестно.
Сегодня, 28 июля, около 13:40 вблизи с. Шепаровцы Коломыйского района легкомоторный спортивный самолет упал на частный жилой дом.
Как сообщает пресс-служба ГСЧС, четыре человека погибли.
На месте падения возник пожар, который локализовали. К тушению были привлечены 10 человек и три единицы техники ГСЧС.
Напомним, в Болгарии во время военных учений истребитель ВВС страны МиГ-29 упал в Черное море.
А в Ливии во время военного парада в городе Бенгази разбился истребитель МиГ-21 Ливийской национальной армии.