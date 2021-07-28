В Ивано-Франковской области на дом упал спортивный самолет: есть погибшие

В Ивано-Франковской области на дом упал спортивный самолет: есть погибшие

Что стало причиной трагедии — пока неизвестно.

Сегодня, 28 июля, около 13:40 вблизи с. Шепаровцы Коломыйского района легкомоторный спортивный самолет упал на частный жилой дом.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, четыре человека погибли.

На месте падения возник пожар, который локализовали. К тушению были привлечены 10 человек и три единицы техники ГСЧС.

Напомним, в Болгарии во время военных учений истребитель ВВС страны МиГ-29 упал в Черное море.

А в Ливии во время военного парада в городе Бенгази разбился истребитель МиГ-21 Ливийской национальной армии.

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