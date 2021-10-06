В Ивано-Франковской области нашествие мышей: почему так произошло и чем это грозит

В Ивано-Франковской области нашествие мышей: почему так произошло и чем это грозит

Мыши быстро размножаются и за сутки могут съесть такое количество пищи, что в полтора раза превышает их вес.

В Ивано-Франковской области в этом году специалисты фиксируют нашествие мышей. Грызуны опасны тем, что могут уничтожить посевы озимых культур.

Об этом сообщили в Госпродспоживслубе Ивано-Франковской области.

Причинами появления мышей на Прикарпатье считают благоприятные погодные условия и наличие кормовой базы. Грызуны особенно сосредоточены на неорних землях, пастбищах, в лесополосах, а также на полях после уборки зерновых культур и многолетних трав.

"Сейчас есть угроза повреждений посевов озимых культур, поэтому проведение защитных мероприятий очень актуальны. Наиболее распространенными и опасными являются обыкновенная полевка и мыши (домашняя, полевая). Средняя численность нор на полях составляет от единичных до трех жилых колоний на гектар", — сообщают специалисты.

Также мыши быстро размножаются и за сутки могут съесть такое количество пищи, что в полтора раза превышает их вес. В Госпродспоживслубе Ивано-Франковской области рекомендуют фермерам обработать поля и избавиться нашествия мышей.

Напомним, фермер из Австралии показал, как он сжигает сотни мышей, которые уничтожают его урожай.

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