В Ивано-Франковской области объявили штормовое предупреждение

В Ивано-Франковской области сегодня, 4 мая, прогнозируют грозы и усиление ветра. Синоптики объявили штормовое предупреждение.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

"В течение суток в Ивано-Франковске и области ожидаются грозы и усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с", — говорится в сообщении.

Температура воздуха днем составит 12-14⁰ тепла, в области — 4-9⁰ тепла. В высокогорье Карпат температура днем составит от 3 до 8⁰ тепла.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко, пятница, 5 мая, будет самой теплой на востоке, юге и в большинстве центральных областей Украины, а также на Закарпатье.

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