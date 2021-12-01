В Ивано-Франковской области объявили штормовое предупреждение: непогода обесточила 20 сел и городов

В Ивано-Франковской области объявили штормовое предупреждение: непогода обесточила 20 сел и городов

Из-за сильного ветра в Ивано-Франковской области обесточен 21 населенный пункт.

В Ивано-Франковской области 21 населенный пункт остался без электроэнергии из-за сильного ветра. В регионе объявили штормовое предупреждение.

Об этом сообщило Управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.

7 населенных пунктов полностью обесточены, еще 14 частично. Без света остались города и села в Верховинском, Калушском, Косовском и Надвирнянском районах.

В ночь и утром 1 декабря в Ивано-Франковске и области ожидается усиление западного ветра 25-30 м/сек. Поэтому в регионе объявлено штормовое предупреждение, II уровень опасности.

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