В Ивано-Франковской области объявили штормовое предупреждение: непогода обесточила 20 сел и городов

Из-за сильного ветра в Ивано-Франковской области обесточен 21 населенный пункт.
В Ивано-Франковской области 21 населенный пункт остался без электроэнергии из-за сильного ветра. В регионе объявили штормовое предупреждение.
Об этом сообщило Управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.
7 населенных пунктов полностью обесточены, еще 14 частично. Без света остались города и села в Верховинском, Калушском, Косовском и Надвирнянском районах.
В ночь и утром 1 декабря в Ивано-Франковске и области ожидается усиление западного ветра 25-30 м/сек. Поэтому в регионе объявлено штормовое предупреждение, II уровень опасности.
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