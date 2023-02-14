В Ивано-Франковской области осудили мужчину за самодельное ружье, сделанное для самозащиты

За изготовление и хранение оружия суд назначил мужчине 3 года и 6 месяцев лишения свободы, но освободил от отбывания основного наказания и установил 1 год испытательного срока.

В Ивано-Франковской области осудили мужчину, который смастерил ружье для самозащиты. Его признали виновным в незаконном изготовлении и хранении огнестрельного оружия.

Соответствующий приговор вынес Калушский горрайонный суд, пишет Kurs.

В материалах дела отмечается, что 26 февраля 2022 года мужчина незаконно изготовил однозарядное гладкоствольное оружие. Чтобы изготовить ружье, мужчина использовал две металлические трубки, соединившие изолентой.

После этого хранил ружье в своей квартире. 4 октября правоохранители в ходе обыска изъяли самодельное оружие.

По заключению эксперта, изъятое оружие относится к гладкоствольным однозарядным казнозарядным устройствам, приспособленным к стрельбе патронами 12-го калибра. Суд постановил уничтожить самодельное оружие и полторы сотни патронов.

Обвиняемый признал свою вину. Во время заседания суда он рассказал, что в конце февраля изготовил ружье для самозащиты после начала войны в Украине. В содеянном он раскаялся и просил строго не наказывать и не лишать его воли.

В результате судья признал мужчину виновным в незаконном изготовлении и хранении огнестрельного оружия и назначил 3 года и 6 месяцев лишения свободы. Но на основании ст. 75 УК Украины мужчину освободили от отбывания основного наказания и установили 1 год испытательного срока. Также он заплатит 3775,60 грн за проведение экспертизы.

Напомним, в Хмельницком пенсионер смастерил мощное оружие и получил 5 лет тюрьмы.

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