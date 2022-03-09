В Ивано-Франковской области от 14 марта намерены возобновить дистанционное обучение

В Ивано-Франковской области от 14 марта намерены возобновить дистанционное обучение

Речь идет об учебе в школах, училищах и колледжах.

С 14 марта на Прикарпатье могут возобновить дистанционное обучение в школах и коллеждах.

Об этом сегодня, 9 марта, сообщила глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук.

“Уже с понедельника, 14 марта, рассматриваем возможность возобновления обучения в школах, колледжах и профессиональных училищах. Речь идет о возобновлении образовательного процесса в формате дистанционного обучения", — объяснила глава области.

Напомним, со среды, 9 марта, в школах Хмельницкого возобновляется дистанционное обучение.