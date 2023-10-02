В Ивано-Франковской области пара занялась сексом возле ресторана: их "застукала" полиция

В городе Коломыя Ивано-Франковской области судили мужчину за то, что он занялся сексом возле одного из заведений.

Об этом говорится в постановлении Коломыйского горрайонного суда.

По данным суда, инцидент произошел в конце мая 2023 в 19:25 возле одного из кафе в городе Коломыя. Там пара занялась сексом в общественном месте, однако судили мужчину.

Материалы суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

В материалах дела говорилось, что он на момент совершения был нетрезвым. Нарушение прекратила полиция и составила протокол на мужчину. Ему инкриминировали статью 173 КУоАП.

Подозреваемый не пришел на семь судебных слушаний по поводу нарушения. Поэтому суд рассмотрел дело без его присутствия.

Однако Коломыйский горрайонный суд закрыл дело, поскольку истекли сроки привлечения обвиняемого к административному нарушению.

Напомним, в Харькове к двум годам лишения свободы с испытательным сроком приговорен мужчина, который на газоне занялся сексом на глазах у детей и взрослых.

Читайте также: