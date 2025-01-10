В Ивано-Франковской области под поездом погиб мужчина: что известно

В Калушском районе Ивано-Франковской области под колесами поезда погиб 63-летний мужчина.

Об этом сообщила полиция Ивано-Франковской области.

Инцидент произошел 9 января около 10:30 в селе Голынь, Калушской громады. Поезд, курсировавший по маршруту "Ивано-Франковск-Стрый", наехал на мужчину, который переходил железнодорожный путь. Он получил тяжелые травмы и скончался по дороге в больницу.

"Полицией назначен ряд экспертиз, после проведения которых будут установлены окончательные причины происшествия. По факту следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта)", — говорится в сообщении.

Проводится досудебное расследование, полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, недавно на Харьковщине ребенка сбил поезд.

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