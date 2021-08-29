В Ивано-Франковской области подростки разгромили могилы на кладбище и сняли это на видео

В Ивано-Франковской области подростки разгромили могилы на кладбище и сняли это на видео

Дети повредили плиты склепа в месте захоронения умерших.

Правоохранители Прикарпатья разоблачили трех несовершеннолетних, повредивших могилы на кладбище в Коломые. Следователи начали уголовное производство.

Об этом сообщили в полиции Ивано-Франковской области.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские установили и разыскали вандалов. Ими оказались трое несовершеннолетних местных жителей возрастом 13 и 14 лет.

С их телефонов правоохранители изъяли фото и видео момента надругательства над могилами.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Кривом Роге вандалы забросали мусором и разрисовали братскую могилу воинов Великой мировой войны — неизвестные забросили просто в горелку Вечного огня игральные карты, а на мемориале оставили неприличные надписи маркером.

В Житомирской области вандалы пытались вывезти более 100 ящиков мха из "украинского Стоунхенджа"

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