В Ивано-Франковской области погиб ребенок при загадочных обстоятельствах: что известно

Трансформатор / © УНИАН

В городе Тлумач Ивано-Франковской области произошло смертельное событие с участием ребенка.

Об этом пишет ГСЧС Украины.

На объекте энергетической инфраструктуры было обнаружено тело несовершеннолетнего.

Спасатели сняли тело 11-летнего мальчика с конструкций трансформаторной подстанции. В настоящее время на месте происшествия работают соответствующие службы.

«Обстоятельства и причина смерти устанавливаются», — резюмировали в ведомстве.

В связи с трагедией спасатели еще раз напоминают гражданам, что объекты энергетической инфраструктуры находятся под высоким напряжением. Они представляют смертельную опасность для каждого, кто пренебрегает правилами безопасности.

Специалисты отмечают, что категорически запрещено приближаться к таким объектам, проникать внутрь помещений или подниматься на любые конструкции. Высокое напряжение может поразить человека даже без прямого контакта с проводами.

