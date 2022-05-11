В Ивано-Франковской области полицейские задержали вора в законе Мамуку из санкционного списка СНБО

В Ивано-Франковской области полицейские задержали вора в законе Мамуку из санкционного списка СНБО

Свой "статус" Мамука получил в Стамбуле в 2013 году. Кроме того, имеет родственные связи с вором в законе Тариэлом Ониани.

В Ивано-Франковской области полицейские задержали вора в законе из санкционного списка СНБО.

Во время проведения мероприятий по отработке представителей криминалитета и лиц, которые могут быть причастны к диверсионной деятельности и сотрудничеству с оккупантами, оперативники получили информацию об укрывательстве вора в законе по прозвищу Мамука на территории Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает МВД Украины.

Свой "статус" Мамука получил в Стамбуле в 2013 году.

Кроме того, имеет родственные связи с вором в законе Тариэлом Ониани.

10 мая оперативники управления стратегических расследований Нацполиции в Ивано-Франковской области провели меры по задержанию 45-летнего уроженца Грузии, к которому решением СНБО были применены персональные санкции.

Вора в законе по прозвищу Мамука задержали в одном из частных домов области.

Сейчас решается вопрос его принудительного выдворения за пределы Украины.

Напомним, 14 мая 2021 года СНБО ввел санкции против 557 воров в законе и 111 иностранцев, являющихся уголовными авторитетами.

21 мая 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел решение в действие.

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