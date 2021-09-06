В Ивано-Франковской области после Дня знаний массово отравились дети: подробности

Полиция начала уголовное производство из-за отравления на Прикарпатье на День знаний.
В Ивано-Франковской области после празднования Дня знаний отравились по меньшей мере 19 человек. Среди больных 18 детей и один взрослый.
Об этом сообщают в полиции области.
Установлено, что дети и взрослые праздновали День знаний в одном из заведений села Загвиздя. В результате 2 и 3 сентября в инфекционную и детскую больницу Ивано-Франковская попали 10 детей и 1 взрослый, а еще восемь несовершеннолетних находятся на лечении дома.
Медики предварительно диагностировали у больных гострий гастроэнтерит. Пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.
В свою очередь, правоохранители начали уголовное производство и осуществляют досудебное расследование по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений.
Напомним, почти две сотни детей отравились в одной из столичных гимназий. Родители учеников говорят, еще в четверг после занятий детям стало плохо. В одной из учениц обнаружили норовирус — это одна из разновидностей кишечной инфекции.