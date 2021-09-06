В Ивано-Франковской области после Дня знаний массово отравились дети: подробности

Полиция начала уголовное производство из-за отравления на Прикарпатье на День знаний.

В Ивано-Франковской области после празднования Дня знаний отравились по меньшей мере 19 человек. Среди больных 18 детей и один взрослый.

Об этом сообщают в полиции области.

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Установлено, что дети и взрослые праздновали День знаний в одном из заведений села Загвиздя. В результате 2 и 3 сентября в инфекционную и детскую больницу Ивано-Франковская попали 10 детей и 1 взрослый, а еще восемь несовершеннолетних находятся на лечении дома.

Медики предварительно диагностировали у больных гострий гастроэнтерит. Пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.

В свою очередь, правоохранители начали уголовное производство и осуществляют досудебное расследование по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений.

Напомним, почти две сотни детей отравились в одной из столичных гимназий. Родители учеников говорят, еще в четверг после занятий детям стало плохо. В одной из учениц обнаружили норовирус — это одна из разновидностей кишечной инфекции.

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Новости Украины: в столичной гимназии отравились почти 200 детей - у ученицы обнаружили норовирус

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