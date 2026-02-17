В Ивано-Франковской области произошли взрывы: что известно

Взрыв / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Утром 17 февраля во время воздушной тревоги в янтаре Ивано-Франковской области произошло несколько взрывов.

Об этом сообщили мониторинговые каналы и местные медиа.

«Серия взрывов в Янтаре в Ивано-Франковской области», — сообщают корреспонденты «Суспільного».

Заметим, воздушная тревога в регионе была объявлена в 06:10. Воздушные силы предупреждали о крылатых ракетах в направлении города Бурштын.

По данным мониторинговых каналов, на город летело по меньшей мере четыре ракеты. В частности, Х-101 и Крылатые.

Как сообщалось, ночью 17 февраля РФ масштабно атаковала Украину. Сначала россияне запустили беспилотники, а затем еще и ракеты. В частности, оккупанты совершили ракетные удары «Калибрамы». В Черное море был выведен ракетоноситель.