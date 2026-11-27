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В Ивано-Франковской области произошли взрывы — первые детали
Почти полчаса в районе продолжалась воздушная тревога из-за угрозы дронов.
Днем 27 ноября во время воздушной тревоги в Ивано-Франковской области произошли мощные взрывы. Громко было в городе Бурштын.
Что известно о взрывах и их последствиях — читайте на ТСН.ua.
В Бурштыне с 12:49 до 13:18 была объявлена «желтая» воздушная тревога. Мониторинговые каналы предупреждали о реактивном беспилотнике «Герань», который держал курс на город. Около 13:15 раздались взрывы.
На данный момент информации от властей о последствиях нет.
Как сообщалось, с утра армия РФ запускает волны реактивных дронов по Украине. Российские дроны фиксировались в регионах на севере, центре и востоке. В частности, в Днепре произошли взрывы.
По данным Воздушных сил, ночью россияне запустили 155 ударных беспилотников разных типов. Под прицелом было девять областей. В частности, в Днепропетровской области под ударом оказались железнодорожные станции в Кривом Роге и Каменском, а также две угольные шахты.