- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 5113
- Время на прочтение
- 1 мин
В Ивано-Франковской области произошли взрывы: РФ атакует ракетами
В частности, под российской атакой находился город Бурштын.
С рассветом и утром в среду, 19 ноября, в Ивано-Франковской области произошли мощные взрывы. В частности, громко было в Бурштыне, а затем – в Ивано-Франковске.
Об этом сообщили местные медиа и мониторинговые каналы.
"В Янтаре раздаются повторные взрывы", - информировали корреспонденты "Суспільного" после 07:00.
Заметим, в городе Бурштын громко почти с 05:00. Жители сообщали о взрывах во время тревоги. Воздушные силы и мониторинговые каналы предупреждали о пусках ракет.
Заметим, в Прикарпатье от 03:09 раздаются сирены. В 07:23 было громко в областном центре.
"В Ивано-Франковске также произошел взрыв, информируют корреспонденты Суспільного. Вероятно, за пределами города", - говорится в сообщении медиа.
Как сообщалось, сегодня утром РФ снова ударила по энергообъектам. в разных областях Украины. В частности, на мероприятии. Из-за российского обстрела были введены аварийные отключения света.