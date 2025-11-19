В Ивано-Франковской области произошли взрывы: РФ атакует ракетами

Дым. / © Associated Press

Реклама

С рассветом и утром в среду, 19 ноября, в Ивано-Франковской области произошли мощные взрывы. В частности, громко было в Бурштыне, а затем – в Ивано-Франковске.

Об этом сообщили местные медиа и мониторинговые каналы.

"В Янтаре раздаются повторные взрывы", - информировали корреспонденты "Суспільного" после 07:00.

Реклама

Заметим, в городе Бурштын громко почти с 05:00. Жители сообщали о взрывах во время тревоги. Воздушные силы и мониторинговые каналы предупреждали о пусках ракет.

Заметим, в Прикарпатье от 03:09 раздаются сирены. В 07:23 было громко в областном центре.

"В Ивано-Франковске также произошел взрыв, информируют корреспонденты Суспільного. Вероятно, за пределами города", - говорится в сообщении медиа.

Как сообщалось, сегодня утром РФ снова ударила по энергообъектам. в разных областях Украины. В частности, на мероприятии. Из-за российского обстрела были введены аварийные отключения света.

Реклама