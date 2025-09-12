В Ивано-Франковской области произошло ДТП с участием детектива НАБУ: что известно

ДТП / © Getty Images

В четверг вечером, 12 сентября, в Ивано-Франковской области произошло ДТП с участием находящегося в командировке детектива НАБУ.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в Telegram.

Водители обоих транспортных средств, которые попали в ДТП, находятся в больнице.

Отмечается, что детектив НАБУ был трезвым.

«Учитывая привлечение к расследованию обстоятельств ДТП Государственного бюро расследований и Офиса генерального прокурора, НАБУ будет всячески способствовать установлению истины и в случае необходимости предоставит необходимую юридическую поддержку детективу Бюро», — говорится в сообщении.

