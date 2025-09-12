ТСН в социальных сетях

В Ивано-Франковской области произошло ДТП с участием детектива НАБУ: что известно

Водители обоих автомобилей, которые попали в аварию, находятся в больнице.

Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
ДТП

ДТП / © Getty Images

В четверг вечером, 12 сентября, в Ивано-Франковской области произошло ДТП с участием находящегося в командировке детектива НАБУ.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в Telegram.

Водители обоих транспортных средств, которые попали в ДТП, находятся в больнице.

Отмечается, что детектив НАБУ был трезвым.

«Учитывая привлечение к расследованию обстоятельств ДТП Государственного бюро расследований и Офиса генерального прокурора, НАБУ будет всячески способствовать установлению истины и в случае необходимости предоставит необходимую юридическую поддержку детективу Бюро», — говорится в сообщении.

Напомним, украинская парамедик, защитница «Азовстали» Екатерина Полищук «Пташка» попала в ДТП. Авария произошла, когда она ехала на такси в Киеве. Екатерина рассказала, что получила ушибы, поскольку была не пристегнута поясом безопасности на заднем сиденье.

