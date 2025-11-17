В Ивано-Франковской области произошло смертельное ДТП: что известно

ДТП в Ивано-Франковской области

В Ивано-Франковской области произошло серьезное ДТП. Один человек погиб, еще около восьми — травмированы.

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области.

Авария на Франковщине

Детали аварии на Франковщине

Инцидент произошел в районе Галича около 7:00. На место выехали правоохранители, спасатели и медики.

Как детализировали, авария произошла на дороге государственного значения Н-09 «Мукачево-Львов». Среди участников — «Mercedes Sprinter» и «Volkswagen Tiguan».

«Как предварительно выяснили полицейские, за рулем легковушки находился 64-летний житель Коломыйского района, который двигался в направлении города Бурштын. Мужчина выехал на встречную полосу и допустил столкновение с транспортным средством, которым управлял 52-летний житель Большевцевского территориального общества», — говорится в сообщении.

К сожалению, из-за столкновения 67-летняя пассажирка рейсового автобуса погибла на месте. Еще около восьми человек получили ранения разной степени тяжести. Их госпитализировали.

Все обстоятельства ДТП должны быть установлены полицейскими.

Ранее жуткое ДТП произошло на Херсонщине.

«28-летний житель Белоусового, управляя автомобилем „ВАЗ-2101“, во время движения был рассеян, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате столкнулся с автомобилем Audi A6, который двигался во встречном направлении в пределах своей полосы», — говорится в сообщении.

В аварии погибли: водитель ВАЗ, его 20-летний односельчанин и 19-летняя жительница Малой Александровки. В то же время 35-летний водитель Audi был доставлен в больницу.