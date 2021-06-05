В Ивано-Франковской области произошло землетрясение

Подземный толчок магнитудой около 2 по шкале Рихтера зафиксировали в Богородчанском районе.

В Ивано-Франковской области зафиксировали землетрясение. ЧП произошло 4 июня.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС сегодня, 5 июня.

"4 июня в 14 часов измерительными приборами сейсмической станции Карпатского региона было зафиксировано подземный толчок магнитудой около 2 по шкале Рихтера в с. Манява Богородчанского района", — рассказали спасатели.

Сообщается, что землетрясение в Карпатах не имело негативных последствий.

"Обращений от граждан в ГСЧС не поступало", — добавили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что на юге Одесской области почувствовали землетрясение, произошедшее в Румынии.

121 год назад родился Чарльз Рихтер – человек, который изобрел шкалу измерения силы землетрясений

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