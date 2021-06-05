В Ивано-Франковской области произошло землетрясение

Подземный толчок магнитудой около 2 по шкале Рихтера зафиксировали в Богородчанском районе.
В Ивано-Франковской области зафиксировали землетрясение. ЧП произошло 4 июня.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС сегодня, 5 июня.
"4 июня в 14 часов измерительными приборами сейсмической станции Карпатского региона было зафиксировано подземный толчок магнитудой около 2 по шкале Рихтера в с. Манява Богородчанского района", — рассказали спасатели.
Сообщается, что землетрясение в Карпатах не имело негативных последствий.
"Обращений от граждан в ГСЧС не поступало", — добавили в ведомстве.
Напомним, ранее сообщалось, что на юге Одесской области почувствовали землетрясение, произошедшее в Румынии.