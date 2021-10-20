В Ивано-Франковской области произошло землетрясение

Эпицентр землетрясения находился в Богородчанском районе на глубине 7 км.

В Ивано-Франковской области зафиксировали землетрясение магнитудой 2,4 балла по шкале Рихтера. Подземные толчки произошли во вторник, 19 октября, в 12:20 ч.

Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

Эпицентр землетрясения находился в Богородчанском районе на глубине 7 км. По классификации землетрясений относится к неощутимых. По расчетам интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей.

Магнитуда 2,4 балла по шкале Рихтера

Напомним, последний раз в Ивано-Франковской области землетрясение зарегистрировали 12 октября неподалеку Богородчан, вблизи дороги Р-38 "Богородчаны-Гута", на глубине 5 км с магнитудой 2,3 балла.

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