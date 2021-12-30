В Ивано-Франковской области произошло землетрясение второй более чем через неделю

Последнее землетрясение в Надворнянском районе зафиксировали 8 дней назад.
В среду, 29 декабря, в Надворнянском районе Ивано-Франковской области зафиксировано землетрясение магнитудой 2,4 балла по шкаде Рихтера. Эпицентр землетрясения находится в районе поселка Белозорина на глубине 3 км.
Об этом сообщил Главный центр специального контроля.
По классификации землетрясений он – едва ощутим.
"Колебания чувствуются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах", — говорится в сообщении.
В Главном центре спецконтроля отметили, что в течение 2021 года с территории Надворнянского района Ивано-Франковской области было зарегистрировано 9 землетрясений, последнее произошло 21 декабря с магнитудой 2,6.
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