В Ивано-Франковской области разоблачен мощную ботоферму, которая работала на Россию: какими были задания

В Ивано-Франковской области разоблачен мощную ботоферму, которая работала на Россию: какими были задания

Для создания фейков злоумышленники привлекли более 12 тыс. SIM-карт.

В Ивано-Франковской области действовала мощная ботоферма, которая выполняла задания заказчиков из России. Злоумышленники в основном работали в соцсетях, мессенджерах и электронных кошельках. Деятельность ботофермы разоблачила СБУ.

Об этом информирует Служба безопасности Украины.

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Силовики установили, что организовал деятельность ботофермы житель Ивано-Франковской области, который является специалистом по информационным и телекоммуникационным технологиям. Только с начала текущего года злоумышленник использовал для регистрации фейковых аккаунтов почти 12 тысяч SIM-карт украинских и российских мобильных операторов.

Преимущественно его услугами пользовались клиенты из РФ, которым нужно было масштабно исказить реальное положение вещей. Преимущественно, это было это "накрутка" количества просмотров, предпочтений, комментариев в социальных сетях и видеохостингах. Платили злоумышленники в российских рублях.

Во время обысков по месту реального проживания организатора ботофермы, обнаружено и изъято SIM-шлюзы, компьютерное и другое специализированное телекоммуникационное оборудование и почти три тысячи SIM-карт операторов мобильной связи. Продолжаются следственные действия.

Напомним, в Хмельницком СБУ разоблачила четырех местных жителей, которые создали ботоферму с целью поддержки террористических "Л/ДНР" и дискредитации вакцинации в Украине.

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