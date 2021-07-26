В Ивано-Франковской области разоблачен мощную ботоферму, которая работала на Россию: какими были задания

Для создания фейков злоумышленники привлекли более 12 тыс. SIM-карт.
В Ивано-Франковской области действовала мощная ботоферма, которая выполняла задания заказчиков из России. Злоумышленники в основном работали в соцсетях, мессенджерах и электронных кошельках. Деятельность ботофермы разоблачила СБУ.
Об этом информирует Служба безопасности Украины.
Силовики установили, что организовал деятельность ботофермы житель Ивано-Франковской области, который является специалистом по информационным и телекоммуникационным технологиям. Только с начала текущего года злоумышленник использовал для регистрации фейковых аккаунтов почти 12 тысяч SIM-карт украинских и российских мобильных операторов.
Преимущественно его услугами пользовались клиенты из РФ, которым нужно было масштабно исказить реальное положение вещей. Преимущественно, это было это "накрутка" количества просмотров, предпочтений, комментариев в социальных сетях и видеохостингах. Платили злоумышленники в российских рублях.
Во время обысков по месту реального проживания организатора ботофермы, обнаружено и изъято SIM-шлюзы, компьютерное и другое специализированное телекоммуникационное оборудование и почти три тысячи SIM-карт операторов мобильной связи. Продолжаются следственные действия.
Напомним, в Хмельницком СБУ разоблачила четырех местных жителей, которые создали ботоферму с целью поддержки террористических "Л/ДНР" и дискредитации вакцинации в Украине.