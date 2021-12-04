В Ивано-Франковской области разыскивают мужчину, пропавшего неделю назад

В Ивано-Франковской области разыскивают мужчину, пропавшего неделю назад

Пенсионер ушел из дома и не вернулся.

В Ивано-Франковской области полицейские и спасатели разыскивают 67-летнего мужчину, пропавшего неделю назад.

Об этом "Суспільне" сообщили в управлении по вопросам гражданской защиты облгосадминистрации.

Мужчина 29 ноября вышел из дома и до сих пор не вернулся. В последний раз мужчину видели в лесу близ села Випче.

На поиски пенсионера отправились пять верховинских спасателей, 10 полицейских и местные жители. Чрезвычайники обследовали лес, однако мужчину не нашли. Полицейские будут продолжать поиски пропавшего.

Новости Украины: в акватории под Очаковом нашли третьего рыбака - он исчез 2 дня назад

Напомним, под Киевом пропал 17-летний парень. Никита Буханцов в связь с родными не выходит с 15 ноября.

Читайте также: