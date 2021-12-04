В Ивано-Франковской области разыскивают мужчину, пропавшего неделю назад

Пенсионер ушел из дома и не вернулся.
В Ивано-Франковской области полицейские и спасатели разыскивают 67-летнего мужчину, пропавшего неделю назад.
Об этом "Суспільне" сообщили в управлении по вопросам гражданской защиты облгосадминистрации.
Мужчина 29 ноября вышел из дома и до сих пор не вернулся. В последний раз мужчину видели в лесу близ села Випче.
На поиски пенсионера отправились пять верховинских спасателей, 10 полицейских и местные жители. Чрезвычайники обследовали лес, однако мужчину не нашли. Полицейские будут продолжать поиски пропавшего.
Напомним, под Киевом пропал 17-летний парень. Никита Буханцов в связь с родными не выходит с 15 ноября.
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