В Ивано-Франковской области ребенка, которого разыскивали три дня, нашли мертвым

В реке Днестр в Ивано-Франковской области обнаружили тело пропавшей три дня назад 13-летней девочки.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Как сообщили спасатели, 16 июля примерно в 15:40 к спасателям поступило сообщение о том, что в селе Козари Букачевской ТГ во время отдыха на реке Днестр девочка 2010 года рождения упала в реку и пропала из виду. На место сразу выехали спасатели.

Поиски девочки продолжались три дня, спасатели обследовали поверхность реки на расстоянии около 50 км от места исчезновения девочки. Тело ребенка обнаружили около 13:00 в среду, 19 июля, в селе Старый Мартынов Бурштынской ТГ.

Напомним, в Николаеве парень утонул в акватории Бугского лимана. Он нырнул с пирса, расположенного в зоне отдыха микрорайона Намыв.

А в Житомирской области во время отдыха утонули двое мужчин.

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