В Ивано-Франковской области ребенок попал под колеса лесовоза (видео 18+)

В Ивано-Франковской области ребенок попал под колеса лесовоза (видео 18+)

Девочку доставили в больницу.

В поселке Брошнев-Осада (Ивано-Франковская область) автомобиль DAF с полуприцепом MEERT наехал на 14-летнего ребенка, который пересекал дорогу вне пешеходного перехода.

Об этом сообщили "Суспільне" в управлении по гражданской защите населения облгосадминистрации.

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Автомобилем управлял 38-летний житомирянин.

Девочка пересекала проезжую часть дороги на детском самокате вне пешеходного перехода. Она получила травмы. Ее доставили в областную детскую клиническую больницу.

Напомним, в Черкассах водитель маршрутки сбил на пешеходном переходе 5-летнюю девочку, которая переходила дорогу с сестрой. Девочку доставили к врачу с телесными повреждениями.

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