В Ивано-Франковской области сегодня могут раздаваться взрывы: в чем причина

Жителей Прикарпатья призвали сохранять спокойствие, если будут раздаваться взрывы в то время, когда не объявлена воздушная тревога в области.

Сегодня, 16 февраля, в Ивано-Франковской области могут раздаваться взрывы. Жителей области предупредили, что это связано с военными учениями в регионе.

Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.

"Если вы сегодня будете слышать звуки взрывов во время, когда нет воздушной тревоги, не пугайтесь. Наши военные проводят учения", — обратилась она к жителям Івано-Франковской области в своем Телеграмм-канале.

Напомним, в Украине общая площадь минных полей составляет 250 тысяч квадратных километров. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Россия создала в Украине самое большое в мире минное поле.

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