В Ивано-Франковской области слышны звуки взрывов

Сирены в Прикарпатье звучали почти пол часа.

В воскресенье, 24 марта, в Ивано-Франковской области были слышны звуки взрывов. В регионе с 09:30 до 09:57 продолжалась воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые каналы и местные медиа.

"На Ивано-Франковщине были слышны звуки взрывов, сообщили корреспонденты "Суспільного". Добавим от себя, что о взрывах сообщают из Болехова, соседствующего со Стрыйским районом Львовщины", — говорится в сообщении.

Информации от местных властей пока нет.

Как сообщалось, утром в Украине была объявлена полномасштабная тревога. "Покраснели" все области. Воздушные силы ВСУ информировали, что в воздухе — четыре МиГ-31К.

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