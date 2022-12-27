В Ивано-Франковской области изменят комендантский час: что известно

На территории Ивано-Франковской области изменили комендантский час на период с 31 декабря по 10 января.

Об этом сообщил заместитель председателя Ивано-Франковской ОВВ Виталий Ильчишин.

"На Совете обороны области сегодня приняли решение о том, что в период с 31.12.2022 по 10.01.2023 комендантский час будет с 00:00 до 5:00. Соответственно с 11 января 2023 года комендантский час будет по-прежнему: от 23: 00 до 5:00 утра. Желаю всем спокойных праздников", — написал он на своей странице в Facebook.

Комендантский час в Украине в новогоднюю ночь

В ночь на 1 января комендантский час в Украине не отменяется. Нарушителей будут задерживать.

Тем временем, Кривом Роге сократили комендантский час. Там она продлится с 23:00 до 05:00 утра.