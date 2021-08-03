В Ивано-Франковской области спасатели вырезали мальчика, который застрял в заборе: фото

Из-за инцидента ребенок не пострадал.
В г. Коломыя Ивано-Франковской области спасатели во вторник, 3 августа, вырезали мальчика, который застрял в металлических конструкциях ограждения.
Об этом сообщили в ГСЧС в Ивано-Франковской области.
Инцидент произошел в 15:38. Известно, что мальчик случайно застрял в металлических конструкциях забора и не смог самостоятельно выбраться. Его с помощью гидравлического инструмента вырезали спасатели.
Известно, что ребенок не пострадал.
Напомним, в Одесской области спасатели освобождали кота, который застрял в одном из отверстий бетонной плиты.