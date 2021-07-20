В Ивано-Франковской области спасатели за закрытыми дверями нашли мертвого мужчину

В Ивано-Франковской области спасатели за закрытыми дверями нашли мертвого мужчину

Мужчина долгое время не выходил на связь.

В одной из квартир многоэтажки в Коломые на улице Мазепы спасатели нашли тело мужчины.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Ивано-Франковской области.

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Спасатели помогли открыть дверь полицейским — мужчина долгое время не выходил на связь.

Спасатели с помощью ручного механизированного инструмента открыли дверь квартиры, и обнаружили тело мужчины без признаков жизни.

Напомним, в поселке Глыбока Черновицкой области во двор местного жителя заползла змея. Ее ловили спасатели.

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