В Ивано-Франковской области спасатели за закрытыми дверями нашли мертвого мужчину

Мужчина долгое время не выходил на связь.
В одной из квартир многоэтажки в Коломые на улице Мазепы спасатели нашли тело мужчины.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Ивано-Франковской области.
Спасатели помогли открыть дверь полицейским — мужчина долгое время не выходил на связь.
Спасатели с помощью ручного механизированного инструмента открыли дверь квартиры, и обнаружили тело мужчины без признаков жизни.
Напомним, в поселке Глыбока Черновицкой области во двор местного жителя заползла змея. Ее ловили спасатели.