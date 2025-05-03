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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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В Ивано-Франковской области трагически погиб 10-летний мальчик

О несчастье спасателям сообщили сотрудники полиции

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Трагедия на ставку

На ставке трагически погиб ребенок

В Ивано-Франковской области в пруду села Тростянец Коломыйского района трагически погиб 10-летний мальчик.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Сообщение о несчастном случае в Службу спасения поступило в субботу, 3 мая, в 18:26.

Сотрудники местной полиции сообщили, что в пруду села Тростянец Заболотовской территориальной громады Коломыйского района, вероятно, утонул ребенок 2014 года рождения.

Для проведения поисково-спасательных работ были направлены водолазы, а также местная пожарная команда поселка Заболотов и мобильно-оперативная группа Коломыйского районного управления.

В 20:25 водолазами Коломыйской спасательно-водолазной станции тело ребенка было обнаружено и поднято на поверхность.

Погибший мальчик передан работникам полиции.

Спасатели призывают родителей:

  • не оставляйте детей без присмотра вблизи водоемов;

  • объясняйте детям правила безопасного поведения на воде и вблизи водоемов.

Напомним, ранее в Здолбунове Ровенской области 5-летний мальчик выпал из окна квартиры на пятом этаже и скончался на месте.

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