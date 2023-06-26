В Ивано-Франковской области трагически погиб 19-летний парень

В Ивано-Франковской области в воскресенье, 25 июня, во время отдыха на водоеме утонул 19-летний молодой человек. Его тело разыскали спасатели.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Трагедия произошла 25 июня в 19:45 на речке Лимница, что в с. Сливки Калушского района Ивано-Франковской области. Очевидцы сообщили спасателям, что парень отдыхал на берегу водоема.

Тогда он прыгнул в реку и исчез. На место происшествия оперативно прибыли спасатели. Они обследовали водоем и обнаружили там тело 19-летнего парня. По предварительным данным, потерпевший утонул.

Спасатели призывают украинцев осторожничать на водоемах и не игнорировать правила безопасности.

Напомним, в Тернопольской области в реке Збруч утонул рыбак. 64-летний мужчина погиб, спасая ребенка.

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