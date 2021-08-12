В Ивано-Франковске трое детей застряли на лестничной клетке: их освобождали спасатели

В Ивано-Франковске трое детей застряли на лестничной клетке: их освобождали спасатели

Несовершеннолетние из-за инцидента не пострадали.

В Ивано-Франковске трое детей застряли на лестничной клетке многоэтажного дома. Их оттуда освобождали спасатели.

Об этом сообщили в ГСЧС в Ивано-Франковской области.

По данным спасателей, трое детей закрылись на лестничной клетке 2 этажа 9 этажного жилого дома. Они не могли самостоятельно выйти из помещения. Малейшем мальчику было 6 лет. Его спасатели освободили с помощью лестницы и передали матери. Двух других детей удалось вывести через лестничную.

Несовершеннолетние не пострадали.

Напомним, на Закарпатье едва не утонули трое детей.

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