В Ивано-Франковской области умерла 94-летняя связная УПА Параска Гальчук

Параска Гальчук передавала информацию для военных УПА.
В Ивано-Франковской области в Печенежинской громаде умерла 94-летняя связная УПА Параска Гальчук.
Об этом сообщило Печенежинская территориальная громада в Facebook.
"Наша громада потеряла связную УПА, политкаторжанку Параску Гальчук. Одну из поколения непокоренных, благодаря которым Украина стала независимой и имеет сейчас тех, кто защищает эту независимость", — говорится в сообщении.
Как сообщает громада, Параска Кирилловна Гальчук родилась в селе Киданч 2 ноября 1928 года. Окончила семь классов сельской школы, а затем продолжила обучение в Коломыйской гимназии. Но из-за семейных трудностей вынуждена была помогать по хозяйству. Два старших брата вступили в ОУН, за что их немцы расстреляли, младший брат Михаил, которому было только 18, воевал в сотне "Спартана", был четовым с позывным "Лента", а Параска стала связной.
Она собирала одежду, продовольствие, передавала ценные сведения для воинов УПА, переводила повстанцев в станичную.
Однако 20 ноября 1951 года Параска задержали. Военным трибуналом была приговорена к 10 годам концлагерей в Кировской области. 5 мая 1955 года освобождена по амнистии, реабилитирована в 1992 году.
"Целую жизнь работала в колхозе. Воспитала троих детей, радовалась внукам и правнукам. Часто рассказывала своим родным о нелегкой судьбе повстанцев. Переживала за судьбу Украины до последнего дня своей жизни", — рассказали в громаде.
Напомним, в ночь на 22 ноября умер украинский политик, диссидент, сын главнокомандующего УПА Романа Шухевича — Юрий Шухевич.
В прошлом году во Львове на 102 году жизни скончалась связная УПА Ольга Илькив. Ольга была связной главнокомандующего УПА Романа Шухевича, политзаключенная, 14 лет проведшая в советских тюрьмах.
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