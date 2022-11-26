В Ивано-Франковской области умерла 94-летняя связная УПА Параска Гальчук

В Ивано-Франковской области в Печенежинской громаде умерла 94-летняя связная УПА Параска Гальчук.

Об этом сообщило Печенежинская территориальная громада в Facebook.

"Наша громада потеряла связную УПА, политкаторжанку Параску Гальчук. Одну из поколения непокоренных, благодаря которым Украина стала независимой и имеет сейчас тех, кто защищает эту независимость", — говорится в сообщении.

Как сообщает громада, Параска Кирилловна Гальчук родилась в селе Киданч 2 ноября 1928 года. Окончила семь классов сельской школы, а затем продолжила обучение в Коломыйской гимназии. Но из-за семейных трудностей вынуждена была помогать по хозяйству. Два старших брата вступили в ОУН, за что их немцы расстреляли, младший брат Михаил, которому было только 18, воевал в сотне "Спартана", был четовым с позывным "Лента", а Параска стала связной.

Она собирала одежду, продовольствие, передавала ценные сведения для воинов УПА, переводила повстанцев в станичную.

Однако 20 ноября 1951 года Параска задержали. Военным трибуналом была приговорена к 10 годам концлагерей в Кировской области. 5 мая 1955 года освобождена по амнистии, реабилитирована в 1992 году.

"Целую жизнь работала в колхозе. Воспитала троих детей, радовалась внукам и правнукам. Часто рассказывала своим родным о нелегкой судьбе повстанцев. Переживала за судьбу Украины до последнего дня своей жизни", — рассказали в громаде.

Напомним, в ночь на 22 ноября умер украинский политик, диссидент, сын главнокомандующего УПА Романа Шухевича — Юрий Шухевич.

В прошлом году во Львове на 102 году жизни скончалась связная УПА Ольга Илькив. Ольга была связной главнокомандующего УПА Романа Шухевича, политзаключенная, 14 лет проведшая в советских тюрьмах.

Читайте также: