В Ивано-Франковской области в подвале жилого дома нашли труп женщины

Причины смерти женщины устанавливают правоохранители.
В понедельник, 20 сентября, в городе Рогатин Ивано-Франкивькои области в подвале жилого дома обнаружили труп. Умершей оказалась 66-летняя женщина.
Об этом сообщило управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.
Инцидент произошел около полудня. На месте происшествия спасатели совместно с полицией открыли входную дверь подвального помещения, где и лежала мертвая женщина.
Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.
Напомним, в Киеве в бассейне частной сауны нашли мертвого мужчину, который не был клиентом и не имел документов.