В Ивано-Франковской области в подвале жилого дома нашли труп женщины

В Ивано-Франковской области в подвале жилого дома нашли труп женщины

Причины смерти женщины устанавливают правоохранители.

В понедельник, 20 сентября, в городе Рогатин Ивано-Франкивькои области в подвале жилого дома обнаружили труп. Умершей оказалась 66-летняя женщина.

Об этом сообщило управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.

Инцидент произошел около полудня. На месте происшествия спасатели совместно с полицией открыли входную дверь подвального помещения, где и лежала мертвая женщина.

Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

Напомним, в Киеве в бассейне частной сауны нашли мертвого мужчину, который не был клиентом и не имел документов.

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