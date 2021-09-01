В Ивано-Франковской области ветеран АТО подорвался на гранате

В Ивано-Франковской области ветеран АТО подорвался на гранате

О гибели 51-летнего мужчины сообщил в полицию его отец.

Во вторник, 31 августа, в Калуше Ивано-Франковской области в результате взрыва гранаты погиб мужчина. Инцидент произошел в квартире пятиэтажки.

Также читайте В Киеве мужчина разгуливал Подолом с сумкой с гранатой: фото

Об этом сообщила пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.

"В полицию поступило сообщение от мужчины о том, что в квартире он обнаружил своего сына с телесными повреждениями. Предварительно установлено, что жильцы дома около 16:00 услышали звук, похожий на взрыв, но не сориентировались, где он прозвучал", — говорится в сообщении.

ГУ Национальной полиции в Ивано-Франковской области.

В квартире, где произошел взрыв, полицейские обнаружили 51-летнего мужчину, который скончался от травм, вероятно, полученных в результате взрыва гранаты.

На месте происшествия криминалисты изъяли остатки взрывного устройства, их направят на проведение экспертизы.

ГУ Национальной полиции в Ивано-Франковской области.

Как информируют "Викна" со ссылкой на Калушский районный отдел полиции, погибшим оказался 51-летний ветеран АТО Анатолий Новичонок. Мужчина погиб в квартире 91-летнего отца на улице Сечевых Стрельцов. Отец погибшего от взрыва не пострадал, не пострадали и соседи и их имущество.

По словам председателя "Общественного объединения Калущины участников боевых действий (АТО) на востоке Украины имени Романа Шухевича" Александра Соколовского, это было неосторожное обращение с гранатой.

"Уверен, что это было неосторожное обращение с гранатой, не самоубийство ни в коем случае. Он упал животом на гранату, чтобы уменьшить последствия взрыва", — рассказал Александр Соколовский.

Следователи начали уголовное производство по предварительной квалификацией — ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство с дополнительной квалификацией — несчастный случай) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

В рамках досудебного расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 20 февраля в Дрогобыче Львовской области на улице от взрыва гранаты погибли два мужчины, еще одна женщина получила травмы.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку