В Ивано-Франковской области водитель легковушки на скорости слетел с дороги и пробил крышу жилого дома (фото)

В обстоятельствах происшествия сейчас разбираются правоохранители.
В Ивано-Франковской области днем 7 января произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие: водитель автомобиля потерял управление и влетел в жилой дом.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Как стало известно, происшествие случилось в поселке Соколовка Косовского района. Там водитель легковушки на скорости съехал с дороги, влетел в жилой дом и пробил крышу здания.
"Спасатели вытащили женщину из авто и передали работникам экстренной медицинской помощи. Также было проведено отключение газобаллонного оборудования и клемм АКБ”, — рассказали в пресс-службе ГСЧС Украины.
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