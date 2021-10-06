В Ивано-Франковской области водитель сбила мужчину и оставила умирать на дороге

В Ивано-Франковской области водитель сбила мужчину и оставила умирать на дороге

Мужчина получил смертельные травмы.

В селе Стрымба водитель сбила пешехода и покинула место аварии. Мужчину обнаружили на дороге без сознания. Умер он в больнице.

Об этом сообщили в полиции Ивано-Франковской области.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий, полицейские на следующий день установили марку транспортного средства — Audi A6 и выяснили, что за рулем находилась 30-летняя жительница Ивано-Франковска. Автомобиль и женщину полицейские разыскали на одной из улиц областного центра.

Сейчас правоохранители устанавливают, почему водитель после совершения ДТП оставила пешехода умирать и скрылась с места аварии.

Продолжается досудебное расследование в начатом уголовном производстве по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Ранее стало известно, что на автодороге Р-47 "Херсон-Новая Каховка-Геническ" произошла смертельная авария. В результате столкновения трех автомобилей два человека погибли.

Из-за ДТП автомобиль разбросало по всей Житомирской трассе

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку