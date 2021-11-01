В Ивано-Франковской области вспыхнула свалка: фото

Причины возгорания устанавливаются.

В г. Тлумач Ивано-Франковской области 1 ноября загорелась свалка.

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Об этом сообщили в ГСЧС в Ивано-Франковской области.

Возгорание произошло на территории полигона ТБО МКГ "Тлумацкое". На место происшествия оперативно прибыли спасатели, ликвидирующие пожар. Также из-за пожара состоялось выездное заседание комиссии ТЭБ и ЧС.

Возгорание тушат восемь спасателей и две единицы пожарной техники.

"В 10:56 дополнительно к месту тушения пожара направлена база газодымозащитной службы АРЗ СП ГУ ГСЧС в области", — говорится в сообщении.

Идет ликвидация пожара. Причины возгорания устанавливаются.

Напомним, чем опасны свалки и какова ситуация в Украине.

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