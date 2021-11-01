В Ивано-Франковской области вспыхнула свалка: фото

Причины возгорания устанавливаются.
В г. Тлумач Ивано-Франковской области 1 ноября загорелась свалка.
Об этом сообщили в ГСЧС в Ивано-Франковской области.
Возгорание произошло на территории полигона ТБО МКГ "Тлумацкое". На место происшествия оперативно прибыли спасатели, ликвидирующие пожар. Также из-за пожара состоялось выездное заседание комиссии ТЭБ и ЧС.
Возгорание тушат восемь спасателей и две единицы пожарной техники.
"В 10:56 дополнительно к месту тушения пожара направлена база газодымозащитной службы АРЗ СП ГУ ГСЧС в области", — говорится в сообщении.
Идет ликвидация пожара. Причины возгорания устанавливаются.
Напомним, чем опасны свалки и какова ситуация в Украине.
Читайте также:
- В Полтаве суд вынес приговор подростку-боксёру, который до смерти избил мужчину и снял на телефон (видео)
- В Днепре мужчина нашел тело своего отца в багажнике авто: появились подробности жестокого убийства
- В пригороде Одессы на трассе обнаружили мертвую женщину