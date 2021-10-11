В Ивано-Франковской области задержали хакера, который создал армию ботов и взламывал сайты

В Ивано-Франковской области задержали хакера, который создал армию ботов и взламывал сайты

Прикарпатец является представителем российской электронной системы мгновенных расчетов.

В Ивано-Франковской области мужчина создал армию ботов, чтобы осуществлять DDoS- и спам-атаки.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Также читайте Планировал серию терактов: СБУ разоблачила агента российских спецслужб на Закарпатье

Как стало известно, в области работал хакер, который создал и администрировал ботоферму, которая включала более 100 тысяч учетных записей. С их помощью он определял уязвимости веб-сайтов и взламывал их.

"Кроме кибер-атак и взлома сайтов, он занимался подбором паролей к ящикам электронной почты на удаленных платформах — так называемые "брутфорсом". По данным следствия, прикарпатец является представителем российской электронной системы мгновенных расчетов Webmoney, на которую распространяется действие санкций СНБО", — подчеркнули в СБУ.

В ходе обысков у него изъяли и направили на экспертизу компьютерное оборудование.

"Сейчас организатору ботнета готовится сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 361-1 ("Создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств ") и ст. 363-1 ("Воспрепятствование работе электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи путем массового распространения сообщений электросвязи") УК Украины", — добавили в СБУ.

Напомним, что в Ивано-Франковске строго наказали мужчину, который "готовил покушение" на Зеленского.

Возможна ли жизнь без инстаграма и фейсбука и чем их заменить, чтобы не потерять бизнес

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку