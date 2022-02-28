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В Ивано-Франковской области задержали российского информатора — СБУ

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В Ивано-Франковской области задержали российского информатора — СБУ

СБУ

Россиянин въехал на территорию Украины в 2020 году.

В Ивано-Франковской области полицейские и сотрудники СБУ задержали российский информатор.

Об этом сообщили в Facebook Службы безопасности Украины в области.

"Гражданин Российской Федерации задержан в окружении военного объекта на территории области. Этот военный объект был подвергнут ракетно-бомбовому удару в первый день войны", — говорится в сообщении.

В СБУ отметили также, что в телефоне мужчины нашли переписку с находившимся в Москве человеком. В переписке российская сторона просила сообщать данные о перемещении украинской военной техники.

Россиянин въехал на территорию Украины в 2020 году. С этого времени, информируют в СБУ, мужчина находился в стране нелегально.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 18:00 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 27
  • вертолеты — 26
  • танки – 150
  • боевые бронированные машины – более 70
  • пушки – 50
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Грады" — 4
  • автомобильная техника — 30
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2-2
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 4500 убитыми и ранеными (1500 убитых и 3000 раненых)

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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