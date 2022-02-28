В Ивано-Франковской области задержали российского информатора — СБУ

Россиянин въехал на территорию Украины в 2020 году.

В Ивано-Франковской области полицейские и сотрудники СБУ задержали российский информатор.

Об этом сообщили в Facebook Службы безопасности Украины в области.

"Гражданин Российской Федерации задержан в окружении военного объекта на территории области. Этот военный объект был подвергнут ракетно-бомбовому удару в первый день войны", — говорится в сообщении.

В СБУ отметили также, что в телефоне мужчины нашли переписку с находившимся в Москве человеком. В переписке российская сторона просила сообщать данные о перемещении украинской военной техники.

Россиянин въехал на территорию Украины в 2020 году. С этого времени, информируют в СБУ, мужчина находился в стране нелегально.