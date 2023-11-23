В Ивано-Франковской области задержали учителя, на занятии у которого застрелили ученика (фото)

При перезаряжении пневматической винтовки 15-летний юноша по неосторожности произвел выстрел в другого ученика.

В Ивано-Франковской области задержали 60-летнего учителя, который руководил кружковым занятием по стрельбе по мишеням из пневматической винтовки, когда от огнестрельного ранения погиб 14-летний школьник.

Об этом сообщили в четверг, 23 ноября, в полиции Ивано-Франковской области.

Следователи установили, что в помещении лицея согласно расписанию проводилось кружковое занятие по стрельбе по мишеням из пневматической винтовки. Учащиеся занимались нарушением требований и мер безопасности – стрельбы проходили в коридоре общего пользования.

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Во время этого занятия ученик 9-го класса, 15-летний подросток, при перезаряжении пневматической винтовки по неосторожности произвел выстрел другого ученика.

Пуля калибра 4,5 мм попал в грудную клетку. От полученной травмы 14-летний учащийся скончался до приезда скорой помощи.

На момент происшествия учитель присутствовал в коридоре, где происходили стрельбы.

С места происшествия правоохранители изъяли вещественные доказательства.

60-летний учитель, житель города Надвирна, был задержан в процессуальном порядке. Во время обыска по месту жительства задержанного изъята пневматическая винтовка.

В Следственном управлении областной полиции начали два уголовных производства по ч. 1 ст. 119 (убийство по неосторожности), а также ч. 2 ст. 137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровью детей, повлекших смерть несовершеннолетнего) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос о сообщении задержанному учителю о подозрении и избрании ему меры пресечения.

Напомним, в среду, 22 ноября, в помещении одного из лицеев Надворнянского района Ивано-Франковской области погиб 14-летний школьник.

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