В Ивано-Франковской области зафиксировали землетрясение

Сообщений о разрушениях нет.
Специалисты Главного центра специального контроля зафиксировали в Ивано-Франковской области землетрясение магнитудой 2,3 балла.
Об этом сообщают на сайте учреждения.
Эпицентр землетрясения специалисты зарегистрировали 12 октября в 10:25 неподалеку Богородчан, вблизи дороги Р-38 "Богородчаны-Гута" на глубине 5 км.
По расчетам интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей.
Напомним, 23 сентября жители Украины в Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой и Черновицкой областях почувствовали подземные толчки.
Эпицентр землетрясения магнитудой 4,3 балла по шкале Рихтера произошел неподалеку Черткова (Тернопольская область), в районе р. Днестр.