Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

В Ивано-Франковской области зафиксировали землетрясение

В Ивано-Франковской области зафиксировали землетрясение

Associated Press

Сообщений о разрушениях нет.

Специалисты Главного центра специального контроля зафиксировали в Ивано-Франковской области землетрясение магнитудой 2,3 балла.

Об этом сообщают на сайте учреждения.

Эпицентр землетрясения специалисты зарегистрировали 12 октября в 10:25 неподалеку Богородчан, вблизи дороги Р-38 "Богородчаны-Гута" на глубине 5 км.

По расчетам интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей.

Напомним, 23 сентября жители Украины в Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой и Черновицкой областях почувствовали подземные толчки.

Эпицентр землетрясения магнитудой 4,3 балла по шкале Рихтера произошел неподалеку Черткова (Тернопольская область), в районе р. Днестр.

Новости мира: на Крите произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла по шкале Рихтера

Новости мира: на Крите произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла по шкале Рихтера
Следующая публикация