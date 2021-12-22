В Ивано-Франковской области зафиксировали землетрясение: подробности

Всего в 2021 году с территории Надворнянского района произошло восемь землетрясений.
В Ивано-Франковской области во вторник, 21 декабря, на территории Надворнянского района произошло землетрясение с магнитудой 2,6 балла.
Об этом сообщает Главный центр специального контроля.
Отмечается, что подземные толчки зафиксировали в 17:06 по Киеву. Эпицентр землетрясения располагался к западу от города Надворная на глубине 4 км.
"По классификации землетрясений относится к едва ощутимым. Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах", — говорится в сообщении.
Всего в 2021 году с территории Надворнянского района произошло восемь землетрясений. Напомним, что 16 декабря к югу от города Надворна на глубине 5 км произошло землетрясение магнитудой 2,9 балла.
Недавно подземные толчки испугали жителей Милана: сразу два землетрясения заставили людей выбежать на улицы, чтобы спастись в случае разрушений.
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