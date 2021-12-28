В Ивано-Франковской области загорелась реанимация в больнице: двое погибших

Пожар возник в одной из палат на первом этаже медицинского учреждения.
Вечером во вторник, 28 декабря, в городе Косове Ивано-Франковской области в одной из палат реанимационного отделения на первом этаже четырехэтажного здания центральной районной больницы возник пожар.
Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, информация о возгорании поступила в Службу спасения в 21:22.
"К месту вызова немедленно были направлены пожарно-спасательные подразделения. К моменту прибытия спасателей площадь пожара ориентировочно составляла 55 м.кв", — говорится в сообщении.
В палате реанимационного отделения на месте пожара были обнаружены тела двух погибших больных. Трех пациентов из соседней палаты работники ГСЧС спасли.
О причинах пожара пока не сообщается. К его тушению были привлечены 16 человек и 7 единиц техники.
Напомним, во вторник, 28 декабря в городе Чорткове Тернопольской области пламя охватило складское помещение комбината хлебопродуктов вблизи железнодорожного депо.
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